Мороз Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1990
Дочь: Кравченко Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Мороз Владимир Николаевич
Бракосочетание
15.04.1995
Муж: не указан
Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.08.1995
Сын: Мороз Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Мороз Владимир Николаевич