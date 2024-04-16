Мороз Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мороз Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Геннадий Алексеевич

Мать: Волкова (Фадеева) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мороз Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1990

Дочь: Кравченко Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Мороз Владимир Николаевич

Бракосочетание
15.04.1995

Муж: не указан

Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.08.1995

Сын: Мороз Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Мороз Владимир Николаевич

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