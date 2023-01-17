Савва Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савва Феофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Между 1739 и 1740

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Феофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Лука Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Василий Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Василий Саввич

Мать ребёнка: Ирина Афанасьевна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Родион Саввич

Мать ребёнка: Ирина Афанасьевна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1739 и 1740
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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