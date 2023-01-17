Савва Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиМежду 1739 и 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Феофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Лука Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Василий Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Василий Саввич
Мать ребёнка: Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Родион Саввич
Мать ребёнка: Ирина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1739 и 1740