Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Зачупейко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зачупейко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Зачупейко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Зачупейко Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно