Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Зачупейко Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зачупейко Иван Никифорович

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Зачупейко Петр Иванович

Отец ребёнка: Зачупейко Иван Никифорович

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Зачупейко Иван Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зачупейко Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
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