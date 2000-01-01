Климова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1927 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.09.1927

Дочь: Чернигина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Климов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Климов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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