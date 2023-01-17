Бакулин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1698 ст.
Дата смертиОколо 1759 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698 ст.
Отец: Бакулин Иван -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Бакулина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Дочь: Бакулина Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1759 ст.