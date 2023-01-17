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Бакулин Фёдор Иванович

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Место рождения

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1698 ст.

Дата смерти

Около 1759 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698 ст.

Отец: Бакулин Иван -

Мать: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Бакулина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Дочь: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1759 ст.
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