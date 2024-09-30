Пёккёнен Петр Иосифович
Место рождения
Дата рождения29.05.1885
Дата смерти23.06.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
18.06.1913
Дочь: (Пёккёнен) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
09.10.1916
Дочь: (Пёккёнен) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
21.03.1921
Дочь: (Пёккёнен) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
27.09.1923
Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
31.03.1927
Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
21.03.1928
Дочь: (Пёккёнен) Хелми Петровна
Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна
Смерть
23.06.1936