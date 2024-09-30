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Пёккёнен Петр Иосифович

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.05.1885

Дата смерти

23.06.1936

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885

Отец: Пёккёнен Иосиф Иванович

Мать: Пёккёнен (Пуранен) Ева Ивановна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1912

Жена: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна

Рождение ребёнка
18.06.1913

Дочь: (Пёккёнен) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.10.1916

Дочь: (Пёккёнен) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1921

Дочь: (Пёккёнен) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.09.1923

Сын: Пёккёнен Эйно Петрович

Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.03.1927

Сын: Пёккёнен Вяйнё Петрович

Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1928

Дочь: (Пёккёнен) Хелми Петровна

Мать ребёнка: Пёккёнен (Петяя) Елизавета Абрамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.06.1936

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