(Шишева) Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шишева) Ксения Яковлева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.01.1834

Дата смерти

13.06.1841

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1834

Отец: Шишев Яков Васильев

Мать: Шишева Василиса Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.01.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Матфей Козмин Шишов и онаго ж села казеннаго крестьянина после умершаго Ивана Иванова Трифонова дочь девица Ирина Иванова | Казанская церковь
Смерть
13.06.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от оспы | от оспы
Похороны
15.06.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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