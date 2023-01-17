(Шишева) Ксения Яковлева
Место рождения
Дата рождения18.01.1834
Дата смерти13.06.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1834
Отец: Шишев Яков Васильев
Мать: Шишева Василиса Иванова
Крещение
20.01.1834
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Матфей Козмин Шишов и онаго ж села казеннаго крестьянина после умершаго Ивана Иванова Трифонова дочь девица Ирина Иванова | Казанская церковь
Смерть
13.06.1841
Причина смерти: от оспы | от оспы
Похороны
15.06.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви