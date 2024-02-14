Ибрагимов Рифат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИбрагимов Рифат

Ибрагимов Рифат

Место рождения

с.Шубино,Сергачского р-на Горьковской

Дата рождения

05.05.1935

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935

Отец: Ибрагимов Фатех

Мать: Ибрагимова Алимя Хасян Кызы

Рождение ребёнка
16.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.