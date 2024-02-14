Ибрагимов Рифат
Место рожденияс.Шубино,Сергачского р-на Горьковской
Дата рождения05.05.1935
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935
Отец: Ибрагимов Фатех
Рождение ребёнка
16.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2017