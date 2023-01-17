Глущенко Валерий Иванович
Место рожденияпосёлок Одинокий
Дата рождения21.02.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
посёлок Одинокий
Рождение ребёнка
08.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глущенко Ирина Леонидовна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно