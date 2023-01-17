Глущенко Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глущенко Валерий Иванович

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Место рождения

посёлок Одинокий

Дата рождения

21.02.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

посёлок Одинокий
Рождение ребёнка
08.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глущенко Ирина Леонидовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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