Толстов Виктор Константинович
Место рожденияГород Алма-Ата Казахская ССР
Дата рождения13.01.1951
Дата смерти04.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1951
Город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
13.12.1975
Сын: Толстов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Толстова Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
09.10.1980
Сын: Толстов Евгений Викторович
Мать ребёнка: Толстова Надежда Григорьевна
Город Алма- Ата Казахская ССР
Смерть
04.04.2011