Толстов Виктор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстов Виктор Константинович

Толстов Виктор Константинович

avatar

Место рождения

Город Алма-Ата Казахская ССР

Дата рождения

13.01.1951

Дата смерти

04.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1951

Отец: Толстов Константин Николаевич

Мать: Толстова Антонина Андреевна

Город Алма-Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
13.12.1975

Сын: Толстов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Толстова Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
09.10.1980

Сын: Толстов Евгений Викторович

Мать ребёнка: Толстова Надежда Григорьевна

Город Алма- Ата Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
04.04.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close