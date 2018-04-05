Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Корнеев Виктор Павлович
Корнеев Виктор Павлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.2018
Пол
Мужской
Отец
Шпилевой Павел Владимирович
1977 г.р.
Мать
Корнеева Ольга Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2018
Отец:
Шпилевой Павел Владимирович
Мать:
Корнеева Ольга Викторовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия