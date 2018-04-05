Корнеев Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2018

Отец: Шпилевой Павел Владимирович

Мать: Корнеева Ольга Викторовна

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