Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич