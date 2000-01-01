Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева

Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Ильиных Петр Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Ильиных Василий Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Ильиных Николай Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Ильиных Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Афанасьевич

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