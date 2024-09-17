(Сокоушичева) Христиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сокоушичева) Христиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1915

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1915

Отец: Сокоушичев Василий Николаевич

Мать: Сокоушичева Афанасия Семеновна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 227 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1927

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