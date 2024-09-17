(Сокоушичева) Христиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1915
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1915
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 227 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1927