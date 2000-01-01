Король Василий Корнеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Король Корней Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Король Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно