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Король Василий Корнеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Король Корней Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Король Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Король Михайло Васильев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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