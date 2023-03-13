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Казакова Стефанида Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

20.11.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Назарова (Казакова) Татьяна Севостьяновна

Отец ребёнка: Казаков Савостей Денисович

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Казаков Потапий Савостьянов

Отец ребёнка: Казаков Савостей Денисович

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Смерть
20.11.1890 ст.

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