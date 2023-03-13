Казакова Стефанида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти20.11.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Назарова (Казакова) Татьяна Севостьяновна
Отец ребёнка: Казаков Савостей Денисович
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Казаков Потапий Савостьянов
Отец ребёнка: Казаков Савостей Денисович
Смерть
20.11.1890 ст.