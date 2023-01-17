Иванова (Монаенкова) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Монаенкова) Дарья Степановна

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Место рождения

Яковлево, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1774

Дата смерти

16.07.1819 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлево, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.01.1803 ст.

Муж: Иванов Яков Петрович

Рождение ребёнка
16.02.1806 ст.

Сын: Иванов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Петрович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: дворянин Василей Иванов и диакона Николая Петрова сестра Марфа. 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
06.02.1808 ст.

Сын: Иванов Анисим Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Петрович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: однодворец Данила Филатов и однодворца Ивана Иванова жена Фекла. 7 семья в 1858
Смерть
16.07.1819 ст.
натурально от болезни
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