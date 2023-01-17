Иванова (Монаенкова) Дарья Степановна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти16.07.1819 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1803 ст.
Муж: Иванов Яков Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1806 ст.
Отец ребёнка: Иванов Яков Петрович
Восприемники: дворянин Василей Иванов и диакона Николая Петрова сестра Марфа. 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
06.02.1808 ст.
Отец ребёнка: Иванов Яков Петрович
Восприемники: однодворец Данила Филатов и однодворца Ивана Иванова жена Фекла. 7 семья в 1858
Смерть
16.07.1819 ст.
натурально от болезни