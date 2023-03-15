Комагорова (Комагорова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комагорова (Комагорова) Стефанида

Место рождения

Зябрево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Комагоров Иларион

Мать: не указана

Зябрево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.10.1896

Муж: Щербаков Козьма

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Щербакова (Щербакова) Евдокия

Отец ребёнка: Щербаков Козьма

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1900

Сын: Щербаков Иоанн

Отец ребёнка: Щербаков Козьма

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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