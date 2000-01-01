Кочетов Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Иоанн

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочетов Гордей

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: Платонида

Мать ребёнка: Иулиания Исидорова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кочетов Ананий

Мать ребёнка: Иулиания Исидорова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Иулиания Исидорова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кочетов Иоанн

Мать ребёнка: Иулиания Исидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иулиания Исидорова

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