Кочетов Иоанн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочетов Гордей
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.04.1898
Дочь: Платонида
Мать ребёнка: Иулиания Исидорова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кочетов Ананий
Мать ребёнка: Иулиания Исидорова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Иулиания Исидорова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кочетов Иоанн
Мать ребёнка: Иулиания Исидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иулиания Исидорова