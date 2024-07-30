Ярыгина Евфимия Федоров
Место рождения
Дата рождения08.09.1918
Дата смерти22.08.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1918
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.254об-255 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин ... Показать все
Смерть
22.08.1919
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ326об-327 от поноса