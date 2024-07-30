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Ярыгина Евфимия Федоров

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.09.1918

Дата смерти

22.08.1919

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

С 1888 по 1888 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
08.09.1918

Отец: Ярыгин Феодор Тимофеев

Мать: Ярыгина (Долгаева) Анна Петрова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.254об-255 Родители: Села Новых Маклауша крестьянин Феодор Тимофеев Яригин и законная его жена Анна Петрова; оба православные. Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин ... Показать все
Смерть
22.08.1919
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ326об-327 от поноса

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