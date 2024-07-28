Слепова (Садова) Дарья Николаева
Место рожденияСходнево
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смерти12.03.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: Садов Николай Иванов
Мать: не указана
д. Урдалка
Бракосочетание
11.11.1834 ст.
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Слепов Василий Харитонович
Отец ребёнка: Слепов Харитон Иванов
Смерть
12.03.1876 ст.
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)