Слепова (Садова) Дарья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепова (Садова) Дарья Николаева

Место рождения

Сходнево

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

12.03.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Садов Николай Иванов

Мать: не указана

д. Урдалка
Бракосочетание
11.11.1834 ст.

Муж: Слепов Харитон Иванов

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Слепов Василий Харитонович

Отец ребёнка: Слепов Харитон Иванов

Смерть
12.03.1876 ст.
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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