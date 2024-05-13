Николаев Александр Николаевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Александр Николаевич

Николаев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келларева (Сарайкина) Дария Степановна

Рождение ребёнка
11.02.1928

Дочь: Лукина (Николаева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Келларева (Сарайкина) Дария Степановна

деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
03.09.1934

Дочь: Пигарева (Николаева) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Келларева (Сарайкина) Дария Степановна

деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.