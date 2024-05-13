Николаев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1928
Дочь: Лукина (Николаева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Келларева (Сарайкина) Дария Степановна
деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
03.09.1934
Дочь: Пигарева (Николаева) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Келларева (Сарайкина) Дария Степановна
деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Смерть
Неизвестно