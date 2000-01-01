Presser (Cormann) Rose
Место рожденияRomania
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Berkowitz A
Мать: Berkowitz Ethel
Romania
Место жительства
1935
Бракосочетание
02.05.1939
Orange, California, United States
Место жительства
1940
405 Chester Place, Pomona, San Jose Township, Los Angeles, California, USA
Развод
Неизвестно
Муж: Cormann ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Cormann ?
Смерть
Неизвестно