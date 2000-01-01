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Presser (Cormann) Rose

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Место рождения

Romania

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Berkowitz A

Мать: Berkowitz Ethel

Romania
Место жительства
1935
Бракосочетание
02.05.1939

Муж: Presser Harry (Khaim-Gersh)

Orange, California, United States
Место жительства
1940
405 Chester Place, Pomona, San Jose Township, Los Angeles, California, USA
Развод
Неизвестно

Муж: Cormann ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Cormann ?

Смерть
Неизвестно
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