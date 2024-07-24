Параскева Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровичев Николай

Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Петровичев Дмитрий

Отец ребёнка: Петровичев Николай

Рождение ребёнка
24.11.1901

Дочь: (Петровичева) Варвара

Отец ребёнка: Петровичев Николай

Смерть
Неизвестно

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