Параскева Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петровичев Николай
Рождение ребёнка
10.10.1898
Сын: Петровичев Дмитрий
Отец ребёнка: Петровичев Николай
Рождение ребёнка
24.11.1901
Дочь: (Петровичева) Варвара
Отец ребёнка: Петровичев Николай
Смерть
Неизвестно