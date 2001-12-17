Лобанов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1917
Дата смерти17.12.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933 по 1949
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1949 по 1950
Место жительства
С 1950 по 1965
Юрга, Юргинский, Кемеровская область
Место жительства
С 1965 по 2001
Смерть
17.12.2001