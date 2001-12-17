Лобанов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Василий Васильевич

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Место рождения

Софроновская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.08.1917

Дата смерти

17.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Софроновская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1933 по 1949
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1949 по 1950
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950 по 1965
Юрга, Юргинский, Кемеровская область
Место жительства
С 1965 по 2001
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.12.2001
Москва, город федерального значения Москва
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