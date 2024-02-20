Чебукина (Чумакова) Просковья
Место рожденияУкраина Полтавская обл.,Кременчугский р-н с. Пронозевка
Дата рождения1896
Дата смерти27.09.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Чумаков Федор
Мать: Чумакова Наталья
Украина Полтавская обл.,Кременчугский р-н с. Пронозевка
Рождение ребёнка
21.01.1923
Дочь: Калафат Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Чебукин Федор Фомич
Украина г. Харьков
Образование
Неизвестно
без образования, после революции училась в ликбезе
Образование
Неизвестно
закончила курсы медсестер, хотела идти на войну 1914-1916 гг., отговорил жених Никита, все ктозакончил курсы вместе с ней - погибли на войне
Смерть
27.09.1974
Украина г. Харьков
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Украина г. Харьков