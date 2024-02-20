Чебукина (Чумакова) Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебукина (Чумакова) Просковья

Место рождения

Украина Полтавская обл.,Кременчугский р-н с. Пронозевка

Дата рождения

1896

Дата смерти

27.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Чумаков Федор

Мать: Чумакова Наталья

Украина Полтавская обл.,Кременчугский р-н с. Пронозевка
Рождение ребёнка
21.01.1923

Дочь: Калафат Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Чебукин Федор Фомич

Украина г. Харьков
Образование
Неизвестно
без образования, после революции училась в ликбезе
Образование
Неизвестно
закончила курсы медсестер, хотела идти на войну 1914-1916 гг., отговорил жених Никита, все ктозакончил курсы вместе с ней - погибли на войне
Смерть
27.09.1974
Украина г. Харьков
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Украина г. Харьков
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