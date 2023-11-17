Дец Владимир Савельевич 09.11.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дец Владимир Савельевич

Автор
БД
Дец Б.

мужской, родился 09.11.1923

умер 03.08.2009

Отец
Дец Савва Акимович11.01.1876 г.р.
Дети
Дец Федор Владимирович28.04.1949 г.р.
Дец Леонид Владимирович27.01.1951 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1923

Отец: Дец Савва Акимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1949

Сын: Дец Федор Владимирович

Мать ребёнка: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна

Рождение ребёнка
27.01.1951

Сын: Дец Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Дец Нина Владимировна

Мать ребёнка: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна

Рождение ребёнка
10.10.1960

Сын: Дец Борис Владимирович

Мать ребёнка: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна

Сосновка, Пружанский район, Брестская область

Смерть
03.08.2009

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