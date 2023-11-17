Дец Владимир Савельевич
мужской, родился 09.11.1923
умер 03.08.2009
ОтецДец Савва Акимович11.01.1876 г.р.
Дети
Дец Федор Владимирович28.04.1949 г.р.
Дец Леонид Владимирович27.01.1951 г.р.Показать еще 2
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Рождение
09.11.1923
Отец: Дец Савва Акимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1949
Мать ребёнка: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна
Рождение ребёнка
27.01.1951
Мать ребёнка: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Дец Нина Владимировна
Мать ребёнка: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна
Рождение ребёнка
10.10.1960
Мать ребёнка: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна
Сосновка, Пружанский район, Брестская область
Смерть
03.08.2009