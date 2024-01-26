Агапов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Агапов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
1943