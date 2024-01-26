Агапов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Агапов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
1943

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