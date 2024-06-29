Лимонова Матрона Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Лимонова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лимонов Андрей Флорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Лимонова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Лимонов Андрей Флорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лимонов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Лимонов Андрей Флорович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Лимонова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лимонов Андрей Флорович
Смерть
Неизвестно