Лимонова Матрона Павловна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонова Матрона Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонов Андрей Флорович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Лимонова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лимонов Андрей Флорович

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Лимонова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Лимонов Андрей Флорович

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лимонов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лимонов Андрей Флорович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Лимонова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лимонов Андрей Флорович

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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