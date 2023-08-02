Мамсурова (Туганова) Дзику
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мамсуров Дзамболат
Отец ребёнка: Мамсуров Пшимахо
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мамсуров Темболат
Отец ребёнка: Мамсуров Пшимахо
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мамсуров Камболат
Отец ребёнка: Мамсуров Пшимахо
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамсуров Пшимахо
Смерть
Неизвестно