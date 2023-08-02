Мамсурова (Туганова) Дзику — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Туганова) Дзику

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мамсуров Дзамболат

Отец ребёнка: Мамсуров Пшимахо

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамсуров Темболат

Отец ребёнка: Мамсуров Пшимахо

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мамсуров Камболат

Отец ребёнка: Мамсуров Пшимахо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Пшимахо

Смерть
Неизвестно
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