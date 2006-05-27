Бурдюгова (Катаева) Татьяна Михайловна
Место рожденияуч. Смольный ключ Уссурийской области, Ворошиловский район, Приморский край
Дата рождения28.11.1939
Дата смерти27.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
уч. Смольный ключ Уссурийской области, Ворошиловский район, Приморский край
Рождение ребёнка
06.11.1967
Дочь: Фирсова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Бурдюгов Николай Антонович
Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Смерть
27.05.2006