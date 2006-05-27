Бурдюгова (Катаева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдюгова (Катаева) Татьяна Михайловна

Бурдюгова (Катаева) Татьяна Михайловна

avatar

Место рождения

уч. Смольный ключ Уссурийской области, Ворошиловский район, Приморский край

Дата рождения

28.11.1939

Дата смерти

27.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Катаев Михаил Васильевич

Мать: Катаева Белозерова Евдокия Яковлевна

уч. Смольный ключ Уссурийской области, Ворошиловский район, Приморский край
Рождение ребёнка
06.11.1967

Дочь: Фирсова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Бурдюгов Николай Антонович

Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Смерть
27.05.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close