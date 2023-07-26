Кривенко Виталий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Виталий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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