Бенедиктов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенедиктов Иван Александрович

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Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

05.04.1902

Дата смерти

28.07.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
С 1902
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
С 1953 по 1953
Индия
Место жительства
С 1959 по 1967
Индия
Смерть
28.07.1983
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1983
Москва, город федерального значения Москва
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