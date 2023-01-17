Бенедиктов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения05.04.1902
Дата смерти28.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1953 по 1953
Индия
Место жительства
С 1959 по 1967
Индия
Смерть
28.07.1983
Место жительства
По 1983