Макаров (Макаров) Варвара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1890
Сын: Макаров Василий Данилович
Отец ребёнка: Макаров Данил Михайлович
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
03.10.1907
Отец ребёнка: Макаров Данил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Макаров Данил Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1931
Похороны
Неизвестно
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia