Макаров (Макаров) Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров (Макаров) Варвара Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1890

Сын: Макаров Василий Данилович

Отец ребёнка: Макаров Данил Михайлович

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
03.10.1907

Сын: Макаров Михаил Данилович

Отец ребёнка: Макаров Данил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Макаров Данил Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1931
Похороны
Неизвестно
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
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