Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Аристов Виктор Михайлович
Аристов Виктор Михайлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1979
Пол
Мужской
Отец
Аристов Михаил Филаретович
1936 г.р.
Мать
Аристова (Брезгина) Агриппина Андреевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1979
Отец:
Аристов Михаил Филаретович
Мать:
Аристова Агриппина Андреевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия