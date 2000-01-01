Гумен (Берковец) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.07.1809
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-TX8C
Рождение ребёнка
22.07.1810
Дочь: Макрина Онисимовна
Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-RYL3
Рождение ребёнка
08.07.1813
Сын: Гумен Прокопий Онисимович
Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-LJSG
Рождение ребёнка
01.01.1816
Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-BMHP
Рождение ребёнка
25.09.1818
Дочь: Ефросинья Онисимовна
Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-553K
Рождение ребёнка
26.02.1822
Дочь: Евдокия Онисимовна
Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-JHXD https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-YLMH
Рождение ребёнка
31.08.1824
Дочь: Анна Онисимовна
Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-W37K