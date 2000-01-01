Гумен (Берковец) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумен (Берковец) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.07.1809

Муж: Гумен Онисим Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-TX8C
Рождение ребёнка
22.07.1810

Дочь: Макрина Онисимовна

Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-RYL3
Рождение ребёнка
08.07.1813

Сын: Гумен Прокопий Онисимович

Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-LJSG
Рождение ребёнка
01.01.1816

Сын: Гумен Василий Онисимович

Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-BMHP
Рождение ребёнка
25.09.1818

Дочь: Ефросинья Онисимовна

Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-553K
Рождение ребёнка
26.02.1822

Дочь: Евдокия Онисимовна

Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-JHXD https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-YLMH
Рождение ребёнка
31.08.1824

Дочь: Анна Онисимовна

Отец ребёнка: Гумен Онисим Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-W37K
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