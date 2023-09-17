Кисельников Прокопий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисельников Прокопий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисельников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1905

Дочь: Кисельникова Надежда Прокопьевна

Мать ребёнка: Кисельникова Феклинья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Кисельникова Феклинья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисельников Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Кисельникова Феклинья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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