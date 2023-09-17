Кисельников Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кисельников Иван
Рождение ребёнка
30.09.1905
Дочь: Кисельникова Надежда Прокопьевна
Мать ребёнка: Кисельникова Феклинья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Кисельникова Феклинья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисельников Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Кисельникова Феклинья Яковлевна
Смерть
Неизвестно