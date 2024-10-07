Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Филипович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Филипович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Филипович
Рождение ребёнка
08.05.1827
Дочь: Лукерья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Филипович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Филипович
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Филипович
Рождение ребёнка
24.07.1843
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Филипович
Смерть
Неизвестно