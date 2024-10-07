Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Филипович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Филипович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Филипович

Рождение ребёнка
08.05.1827

Дочь: Лукерья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Филипович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Филипович

Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Филипович

Рождение ребёнка
24.07.1843

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Филипович

Смерть
Неизвестно

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