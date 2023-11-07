Марфа или Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа или Прасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

Между 1755 и 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1675 и 1687 г.р.

Дети

Между 1707 и 1720 г.р.
Около 1721 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1703 и 1722

Муж: Кузьма Ларионович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1720

Сын: Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Ларионович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Дочь: Мария Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Ларионович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1755 и 1770
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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