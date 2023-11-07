Марфа или Прасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиМежду 1755 и 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1703 и 1722
Муж: Кузьма Ларионович
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1720
Сын: Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1721
Дочь: Мария Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Ларионович
Смерть
Между 1755 и 1770