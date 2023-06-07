Ефимья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1810
Муж: Степан Прохоров
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезд... Показать все
Смерть
После 1834