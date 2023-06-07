Ефимья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1810

Муж: Степан Прохоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезд... Показать все
Смерть
После 1834
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