Полякова (Шарова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Шарова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Григорий

Мать: Шарова (Ульянова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Валерий

Отец ребёнка: Поляков Михаил

Смерть
Неизвестно

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