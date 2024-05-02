Загидуллин Шайхулла Халиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загидуллин Шайхулла Халиуллович

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Место рождения

Янгильдино, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Загидуллин Халиулла

Мать: ?

Янгильдино, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загидуллина (Габдракипова) Резеда Самигулловна

Курильск, Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
18.03.1964

Жена: Загидуллина (Габдракипова) Резеда Самигулловна

Смерть
Неизвестно

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