Загидуллин Шайхулла Халиуллович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Загидуллин Халиулла
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загидуллина (Габдракипова) Резеда Самигулловна
Курильск, Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
18.03.1964
Смерть
Неизвестно