Мухаметзянов Ахметзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметзянов Ахметзян

Мухаметзянов Ахметзян

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

04.04.1979

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Сулейманов Мухамметжан

Мать: Сулейманова Гафиря

Военная награда
Неизвестно
Мухаметзянов Ахметзян Ефрейтор, __.__.1906 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы. Сводная картотека Перечень наград 06.07.1943 Медаль «За отвагу» 08.05.1945 Орден Красной Звезды
Смерть
04.04.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.