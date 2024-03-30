Ширинкина Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930
Отец: Черемных Василий
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Ширинкин Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Ширинкин Михаил Власович
Рождение ребёнка
28.12.1957
Дочь: Колупаева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Ширинкин Михаил Власович
Смерть
Неизвестно