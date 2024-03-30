Ширинкина Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинкина Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930

Отец: Черемных Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Ширинкин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Ширинкин Михаил Власович

Рождение ребёнка
28.12.1957

Дочь: Колупаева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Ширинкин Михаил Власович

Смерть
Неизвестно
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