Мурзинова (Денисова) Клавдия Степановна
Место рожденияЯрославская обл., Переславский район, деревня Нечаевка
Дата рождения27.11.1928
Дата смерти18.02.2020
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Ярославская обл., Переславский район, деревня Нечаевка
Рождение ребёнка
11.03.1958
Дочь: Старостина Галина Вячеславовна
Отец ребёнка: Юрков Вячеслав Афонасьевич
Москва
Бракосочетание
До 1958
Москва
Бракосочетание
Около 1970
Москва
Рождение ребёнка
14.02.1971
Дочь: Пономарева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мурзинов Василий Иванович
Смерть
18.02.2020
Москва