Мурзинова (Денисова) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзинова (Денисова) Клавдия Степановна

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Место рождения

Ярославская обл., Переславский район, деревня Нечаевка

Дата рождения

27.11.1928

Дата смерти

18.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Денисова Екатерина Васильевна

Ярославская обл., Переславский район, деревня Нечаевка
Рождение ребёнка
11.03.1958

Дочь: Старостина Галина Вячеславовна

Отец ребёнка: Юрков Вячеслав Афонасьевич

Москва
Бракосочетание
До 1958

Муж: Юрков Вячеслав Афонасьевич

Москва
Бракосочетание
Около 1970

Муж: Мурзинов Василий Иванович

Москва
Рождение ребёнка
14.02.1971

Дочь: Пономарева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мурзинов Василий Иванович

Смерть
18.02.2020
Москва
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