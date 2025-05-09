Pekurin Vasiliy Fedorovich 29.09.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pekurin Vasiliy Fedorovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 29.09.1917

умер 28.11.1996, Ermak, Kazahstan

Супруги
(Pekurina (Zaydentreger)) Frida Naumovna21.12.1923 г.р.
Дети
Pekurin Yury Vasilyevich11.06.1944 г.р.
(Pekurina) Elena Vasilyevna11.12.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1943

Жена: (Pekurina (Zaydentreger)) Frida Naumovna

Рождение ребёнка
11.06.1944

Сын: Pekurin Yury Vasilyevich

Мать ребёнка: (Pekurina (Zaydentreger)) Frida Naumovna

Kazahstan, Pavladar

Рождение ребёнка
11.12.1945

Дочь: (Pekurina) Elena Vasilyevna

Мать ребёнка: (Pekurina (Zaydentreger)) Frida Naumovna

Uzbekistan, Tashkent

Рождение ребёнка
28.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Pekurina (Zaydentreger)) Frida Naumovna

Russia, Komsomolsk-na-Amure

Смерть
28.11.1996
Ermak, Kazahstan

Причина смерти: Инсульт

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