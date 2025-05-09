Pekurin Vasiliy Fedorovich
мужской, родился 29.09.1917
умер 28.11.1996, Ermak, Kazahstan
Супруги
(Pekurina (Zaydentreger)) Frida Naumovna21.12.1923 г.р.
Дети
Pekurin Yury Vasilyevich11.06.1944 г.р.
(Pekurina) Elena Vasilyevna11.12.1945 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1943
Рождение ребёнка
11.06.1944
Мать ребёнка: (Pekurina (Zaydentreger)) Frida Naumovna
Kazahstan, Pavladar
Рождение ребёнка
11.12.1945
Дочь: (Pekurina) Elena Vasilyevna
Мать ребёнка: (Pekurina (Zaydentreger)) Frida Naumovna
Uzbekistan, Tashkent
Рождение ребёнка
28.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Pekurina (Zaydentreger)) Frida Naumovna
Russia, Komsomolsk-na-Amure
Смерть
28.11.1996
Ermak, Kazahstan