Дрейлинг Гаврила Около 1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Дрейлинг Гаврила

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился Около 1939

умер Неизвестно

Отец
Дрейлинг Андреас Германович24.03.1913 г.р.
Супруги
Дрейлинг (Фомина) РитаОколо 23.12.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Дрейлинг Андреас Германович

Мать: не указана

Дрейлинг Андреас Германович Шарф Клара https://familio.org/knowledge-base/catalogs/mkomsklyuteranskaya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрейлинг (Фомина) Рита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрейлинг (Фомина) Рита

Бракосочетание
27.11.1958

Жена: Дрейлинг (Фомина) Рита

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрейлинг (Фомина) Рита

Развод
Около 1966

Жена: Дрейлинг (Фомина) Рита

Смерть
Неизвестно

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