Дрейлинг Гаврила
мужской, родился Около 1939
умер Неизвестно
ОтецДрейлинг Андреас Германович24.03.1913 г.р.
Супруги
Дрейлинг (Фомина) РитаОколо 23.12.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: Дрейлинг Андреас Германович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
27.11.1958
Жена: Дрейлинг (Фомина) Рита
Рождение ребёнка
1961
Развод
Около 1966
Жена: Дрейлинг (Фомина) Рита
Смерть
Неизвестно
Дрейлинг Андреас Германович Шарф Клара https://familio.org/knowledge-base/catalogs/mkomsklyuteranskaya