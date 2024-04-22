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Кирмасов Андрей Яковлевич

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Место рождения

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.10.1902

Дата смерти

23.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1902

Отец: Кирмасов Яков Борисович

Мать: Кирмасова Параскева Петровна

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кирмасов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Кирмасов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1927

Сын: Кирмасов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Кирмасов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1933

Сын: Кирмасов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Бурцева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирмасова Татьяна Федотовна

Военная служба
Неизвестно
Участник ВОВ
Смерть
23.09.1980
Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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