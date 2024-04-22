Кирмасов Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1902
Дата смерти23.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1902
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кирмасов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Кирмасов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
27.02.1927
Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
13.01.1933
Сын: Кирмасов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Бурцева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кирмасова Татьяна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник ВОВ
Смерть
23.09.1980