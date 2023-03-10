Доломанов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
16.01.1912
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Смерть
Неизвестно