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Доломанов Пётр Иванович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
16.01.1912

Жена: Доломанов (Солодовников) Екатерина Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Смерть
Неизвестно

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