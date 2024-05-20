Миронова (Неганова) Галина Поликарповна 25.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миронова (Неганова) Галина Поликарповна

Место рождения

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.02.1927

Дата смерти

24.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927

Отец: Неганов Поликарп Петрович

Мать: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович

Бракосочетание
19.01.1950

Муж: Миронов Василий Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.1950

Сын: Миронов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
22.08.1954

Сын: Миронов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович

Смерть
24.06.1993
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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