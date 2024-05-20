Миронова (Неганова) Галина Поликарповна
Место рождения
Дата рождения25.02.1927
Дата смерти24.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович
Бракосочетание
19.01.1950
Рождение ребёнка
12.10.1950
Сын: Миронов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.08.1954
Сын: Миронов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович
Смерть
24.06.1993