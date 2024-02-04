Онищенко Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онищенко-Тричева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Онищенко Виктор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онищенко Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Онищенко Виктор Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Виктор Трофимович

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